أعلن الحرس الثوري في بيان ما يلي:

بسم الله قاصم الجبارين

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

إن العدو الأميركي القائم على الحروب، الذي لم يعرف منذ تأسيسه وحتى اليوم إلا فترات قليلة خالية من الحروب والاعتداءات العسكرية، ولم يتعظ أيضًا من هزائمه الأخيرة في مواجهة مجاهدي الإسلام، يواصل اعتداءاته.

وردًا على هذه الأعمال العدوانية، دمّر مجاهدو القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة، في المرحلة الثانية من عملية الرد بالمثل، مراكز مهمة لإصلاح المروحيات وصيانتها، وحظيرة طائرة الحرب الإلكترونية «بي-8»، ومركز القيادة والسيطرة على الطائرات المسيّرة التابع للجيش الأميركي قاتل الأطفال، في القاعدة الأميركية في الشيخ عيسى بالبحرين.

تتواصل عملية الرد بالمثل.

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

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