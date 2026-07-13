في اليوم الـ٢٧٧ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد ١٠ فلسطينيين وإصابة آخرين، في مختلف مناطق القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفجر اليوم، استُشهد مواطن وأُصيب آخر بقصف من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف منزلًا شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استُشهد الفلسطيني مصطفى العويصي بقصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين، في منطقة القادسية غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلًا عن إصابة ٤ مواطنين في القصف.

وأعلن مستشفى ناصر استشهاد الفلسطيني طارق حميد قشطة متأثرًا بجروحٍ أُصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، قبل أيام، في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وأعلن مستشفى العودة إصابة ٤ فلسطينيين إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت منطقة الحسانية غرب مخيم النصيرات.

وشهدت مدينة غزة أعنف الغارات "الإسرائيلية"، حيث استهدفت طائرات الاحتلال ورشة للحدادة بأربعة صواريخ، ما أسفر عن استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين. كما قصفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

في وقت سابق، استُشهدت الطفلة تالا جمعة أبو مطر (٩ سنوات) بنيران الجيش "الإسرائيلي"، في مخيم النصيرات. كما استُشهد الفلسطيني محمود مصلح متأثرًا بجروحٍ أُصيب بها بنيران الجيش "الإسرائيلي" شرق مخيم البريج الجمعة الماضية.

وأعلن مستشفى ناصر استشهاد محمد ماجد أبو سنيدة متأثرًا بجروحٍ أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس. وقصفت المدفعية "الإسرائيلية"، فجر اليوم الاثنين، حيَّي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة. وأُصيب فلسطينيان بنيران الرافعات "الإسرائيلية" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١١٠٠، إضافةً إلى ٣٥٤٦ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال ٨٠٠ شهيد من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٣٢٢٣، فيما بلغ عدد المصابين ١٧٣٦٥٤.

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