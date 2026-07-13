أصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي البيان رقم 5، قائلة فيه إنّ:" العمليات الحاسمة والقوية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية وضعت الجيش الأميركي "المعتدي"، في حالة من العجز، فيما استهدفت القوات الأميركية في آخر هجماتها مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر، في خطوة تُظهر طبيعتها المعادية للشعب".

وتابع البيان أنّ "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، إلى جانب استهدافها منشآت وبنى تحتية للجيش الأميركي في منطقة الجفير بالبحرين، حيث لا تزال النيران مشتعلة فيها، نفذت في المرحلة الخامسة من عمليات الرد بالمثل ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت رادار الإنذار المبكر بعيد المدى FPS ورادار كشف السفن في سلطنة عُمان، وتم تدميرهما".

وأضاف " إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة مرهونة بوقف ما وُصف بتدخلات الجيش الأميركي في المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية".

وختم البيان بالقول إنّ" استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تداعيات أكبر على قطاعي النفط والغاز في العالم".

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