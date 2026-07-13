إيران
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إيران
الجيش الإيراني: استهدفنا مواقع تمركز القوات الأميركية ومنظومات الدفاع في الكويت
أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تمركز القوات الأميركية ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ والملاجئ وحظائر الدعم التابعة للجيش الأميركي في الكويت.
في بيان له، قال الجيش الإيراني :"إنّ الاعتداءات الأميركية على المراكز العسكرية والبنى التحتية المدنية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، مشددًا على:" أننا سنواصل الدفاع بكل قوة عن سيادة إيران ووحدة أراضيها واستقلالها وعن أبناء الشعب الإيراني".