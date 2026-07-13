أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تمركز القوات الأميركية ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ والملاجئ وحظائر الدعم التابعة للجيش الأميركي في الكويت.

في بيان له، قال الجيش الإيراني :"إنّ الاعتداءات الأميركية على المراكز العسكرية والبنى التحتية المدنية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، مشددًا على:" أننا سنواصل الدفاع بكل قوة عن سيادة إيران ووحدة أراضيها واستقلالها وعن أبناء الشعب الإيراني".

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