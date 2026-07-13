أقام حزب الله حفلاً تأبينيًّا للشهداء الإخوة محمد وعلي وحمزة شوكت موسى لمناسبة مرور أربعين يومًا على ارتقائهم في حسينية بلدة الخريبة، بحضور الباحث في الشأن السياسي الدكتور بلال اللقيس وعدد من الفعاليات الدينية والحزبية والبلدية والاجتماعية وأهالي البلدة.

في كلمة ألقاها، أشار اللقيس إلى أن: "الشهداء لم ينظروا إلى الموت كما ننظر إليه نحن، بل رأوه استحقاقًا لخدمة الناس"، مضيفًا أن: "سؤالهم لم يكن لماذا الموت، بل كيف يمكن أن نموت بما يخدم الأمة، فاختاروا نهج الشهادة".

كما تحدث عن المجتمع المقاوم قائلًا إن: "أبرز ما يميّزه هو قدرته على التمييز بين الحق والباطل، والالتزام بالحق والاستقامة عليه وتقديم التضحيات تلو التضحيات"، لافتًا إلى أن تشييع الإمام السيد علي الخامنئي (قده) كان بمثابة انتفاضة في وجه الظالم، عنوانها قيادة جبهة المستضعفين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمرة.

كما لفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه قيودًا داخلية وخارجية في الحرب على إيران، مشدّدًا على أن: "لا وجود لقوة مطلقة في العالم وأن كل قوة ترتبط بسياق وظروف محددة"، مضيفًا أن الاعتقاد بامتلاك قوة لا تُهزم هو بداية السقوط.

كذلك تناول اللقيس الدور الأميركي في المرحلة المقبلة، فرأى أن واشنطن تعمل على إدارة المرحلة الانتقالية عبر مسارات متعددة، كاشفًا عن احتمال وجود دور تركي في المرحلة المقبلة على مستوى الملفات اللبنانية - السورية، موضحًا أن أي دور تركي يجب أن يكون منسقًا ويحافظ على الخطوط الأساسية، وأن نجاحه مرتبط بطبيعة المسار الذي سيسلكه.

في ما يتعلق بالانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية المحتلة، أوضح أن: "الإشكالية الأساسية في المرحلة الحالية تتمثل بكيفية التعامل مع هذا المسار"، لافتًا إلى أن: "هناك فرصة لانسحاب "إسرائيلي" عنوة، بالإفادة من الضغط الإيراني على الأميركي"، مضيفًا أن "زيادة الضغط على الولايات المتحدة يمكن أن تهيّئ لانسحاب "إسرائيلي" بلا قيد وبلا شرط".

وانتقد اللقيس ربط رئيس الجمهورية جوزيف عون ملف الانسحاب "الإسرائيلي" بملف حزب الله، مؤكدًا أن: "ربط الانسحاب بملف حزب الله شكّل خطأً سياسيًّا يهدف إلى إنهاء قوة لبنان وإنهاء سلاح حزب الله وهذا ما لا يمكن أن يقبل به أي عاقل"، وأضاف أن: "الأولوية هي تأمين الانسحاب "الإسرائيلي" أولًا، ثم معالجة الملفات الداخلية".

الكلمات المفتاحية