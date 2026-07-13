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لبنان

المقداد: دم الشهداء لن يسمح بتدنيس أرض لبنان واتفاق العار سقط
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لبنان

المقداد: دم الشهداء لن يسمح بتدنيس أرض لبنان واتفاق العار سقط

2026-07-13 11:04
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أقيم في حسينية بلدة شعت احتفال تأبيني لمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد المجاهد حسين سهاد شمص "نينوى"، بحضور النائبين علي المقداد وملحم الحجيري وفعاليات حزبية وسياسية وعلمائية واجتماعية وبلدية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

تحدث في الاحتفال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، فأكد أن: "حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وكل الأحزاب الوطنية وهيئة علماء المسلمين وكثير من الوطنيين الشرفاء ضد اتفاق العار".

وتابع: "صعَد بالأمس سمير جعجع إلى القصر الجمهوري ليحمس رئيس الجمهورية: وقال إذا لم يسلم حزب الله سلاحه يجب أن يسلمه بالقوة". وسأل: "من أنت؟ من يريد نزع سلاح حزب الله لم يخلق بعد؟ لا أنت ولا الأكبر منك ولا الأميركي ولا "الإسرائيلي"".

وأشار المقداد إلى أن: "دم الشهداء، دم حسين ورفاق حسين، هم الذين دافعوا عن هذا البلد"، مضيفًا: "يوجد الآلاف من حسين وغير حسين سيدافعون عن هذا البلد، وسيدافعون عن سيادة وكرامة هذا البلد، ولن يسمحوا بأن يدنس أرض هذا البلد بعد اليوم أي معتدٍ إن كان الخارج أو من الداخل".

ودعا الحكومة والسلطة إلى: "التراجع عن هذا الاتفاق، اتفاق الذل والعار، اليوم قبل الغد لأنه اتفاق مذل لا يليق باللبنانيين، لا يليق بعوائل الشهداء، لا يليق بالشهداء، لا يليق بالجرحى، لا يليق بالأسرى، لا يليق بالذين تهدمت بيوتهم، لا يليق بالذين تهجروا من بيوتهم".

وختم قائلًا: "الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في روما، أو في غير روما، هو مضيعة للوقت. واتفاق العار قد سقط".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الحكومة اللبنانية المقاومة النائب علي المقداد اتفاق العار
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