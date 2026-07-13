كشفت صحيفة "هآرتس" عن أنّ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كان يعقد خلال السنوات الماضية اجتماعات دورية صباح كل يوم جمعة، خُصصت لبحث خطط تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني.

وأفادت الصحيفة بأنّ من يسمّى بـ"مستشار الأمن القومي" السابق في الكيان الصهيوني تساحي هنغبي توقف عن المشاركة في هذه الاجتماعات، موضحة أنه عندما سُئل عن سبب ذلك أجاب بأن "الخطط تبدو له أقرب إلى الخيال العلمي".

وأشارت "هآرتس" إلى أنّ الخطط العسكرية "الإسرائيلية" تضمنت سيناريو يقضي ببدء تحرك عبر سيطرة المعارضة الكردية على مدينتي كرمنشاه ومريوان، على أن يتوسع لاحقًا باتجاه مناطق أخرى وصولًا إلى طهران.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الخطط كانت تتضمن كذلك استدراج الأجهزة الأمنية الإيرانية من طهران ومركز الدولة إلى المناطق الحدودية، تمهيدًا لتنفيذ هجوم جوي أميركي - "إسرائيلي" يستهدف القيادة الإيرانية.

وبحسب "هآرتس"، كانت الخطة تقضي بعد ذلك بإحداث اضطرابات في المدن الكبرى ودعوة الإيرانيين إلى تولي الحكم، إلا أنّ هذه السيناريوهات لم تتحقق.

الكلمات المفتاحية