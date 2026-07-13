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تشييع إمام المستضعفين
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لبنان

لقاء علمائي واسع في لبنان تكريمًا للإمام الشهيد السيد الخامنئي
لبنان

لقاء علمائي واسع في لبنان تكريمًا للإمام الشهيد السيد الخامنئي

2026-07-13 18:51
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أقيم في لبنان لقاء علمائي تأبيني تكريمًا لآية الله العظمى الإمام المرجع الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، شارك فيه حشد كبير من علماء الدين من مختلف الطوائف والمذاهب، وألقيت خلاله كلمات تناولت مسيرة الإمام الجهادية والعلمية ودوره ومواقفه وانعكاساتها على المنطقة والعالم الإسلامي.

وفي كلمته خلال اللقاء التأبيني، قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد شهادة السيد علي الخامنئي "ليست كما قبلها"، مؤكدًا أنها اليوم عند نقطة انطلاق وقوة جديدة.

وأشار الشيخ الخطيب إلى أن الجمهورية الإسلامية تصنع اليوم للعالم كله بداية جديدة في مواجهة الغرب والتحديات التي يمثلها في عالم "لا يعرف القيم والمنافق"، معتبرًا أن الولايات المتحدة الأميركية وقيادتها لا تعيش إلا بالكذب والنفاق، وأن وسيلتها لإخضاع العالم هي القوة.

ولفت إلى أن جذور القيادة الإيرانية الفكرية والدينية والأخلاقية عميقة في الشعب الإيراني، وفي الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة، مضيفًا أن خسارة هذا القائد الكبير، بحسب تعبيره، قابلها "ربح أنفسنا وديننا وأخلاقنا ومستقبل جديد لأمتنا سنرى آثاره قريبًا".

وأكد الشيخ الخطيب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحدى اليوم أكبر قوة طاغية في العالم، مشيرًا إلى أن البعض راهن على خيارات خاطئة وباع بلاده وأهله ووطنه والشهداء، معتبرًا أن "هؤلاء لا قيمة لهم عند أسيادهم".

من جهته، أكد نائب رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيخ زهير جعيد أن موقفنا الرافض للإطار التفاوضي بين الدولة اللبنانية والكيان الصهيوني هو موقف صارم، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأميركية ليست وسيطًا، بل "شريك كامل في سفك دمائنا".

وشدد الشيخ الجعيد على التمسك بمسار إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أنه لا تراجع عن سيادة لبنان ولا تنازل عن أي حبة تراب من أرضه.

بدوره، ألقى رئيس المحكمة الروحية الأرثوذكسية في طرابلس الأب الدكتور إبراهيم شاهين كلمة خلال الحفل، أدان فيها جريمة قتل الإمام السيد الخامنئي (قده).

وتخلل اللقاء التأبيني كلمة باسم الحوزات العلمية ألقاها السيد علي حجازي شدد فيها على فضائل الإمام الشهيد الخامنئي (قده) ودوره الذي انعكس خيرًا على المنطقة والعالم الإسلامي.

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