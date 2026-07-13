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بوتين: قواتنا تتقدم على جميع الجبهات والرد على الهجمات سيكون مضاعفًا
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عربي ودولي

بوتين: قواتنا تتقدم على جميع الجبهات والرد على الهجمات سيكون مضاعفًا

2026-07-13 21:04
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين (13 تموز/ يوليو 2026)، أن الجنود الروس يتقدمون على جميع الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدًا حتمية انتصار روسيا.

وقال بوتين خلال منتدى الجبهة الشعبية، الذي ينعقد تحت شعار "كل شيء من أجل النصر": "سننتصر من دون شك هكذا تسير الأمور"، مضيفًا: "قوتنا تكمن في أننا نتغلب دائمًا على جميع الصعاب والمخاوف، وهذا ما يجعلنا أقوى، ولهذا السبب تحديدًا، نمضي قدمًا دائمًا وسنمضي قدمًا دائمًا".

وحول الهجمات التي تتعرض لها الأراضي الروسية وطبيعة الرد من موسكو، أعلن بوتين أن الردود ستكون مماثلة وأكثر قوة بعدة مرات، بحيث سيشعر أعداء موسكو بذلك باستمرار على مستوى واسع النطاق، مؤكدًا: "أينما حاولوا توجيه ضربات إلى أراضي روسيا سنرد بشكل مماثل لكن بقوة أكبر بعدة أضعاف".

وأردف بوتين: "لا شيء اليوم أهم من عمل الجبهة الشعبية لعموم روسيا مع مقاتلي القوات الخاصة الروسية وعائلاتهم"، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على تطوير اقتصادها، وتعزيز مواردها المالية، وتحديث قواتها المسلحة، وتحقيق نتائج جديدة في الصناعات الدفاعية.

وأوضح بوتين: "كثيرًا ما يطرح السؤال: كيف يُعقل أن يُحاربنا كل هذا الجزء المصاب بالرهاب تجاه روسيا، والذي يُوصف بالعدواني، مِمّا يُسمى الغرب الجماعي، بينما نحن ننمّي اقتصادنا، ونُعزّز مواردنا المالية، ونعزز قواتنا المسلحة، ونُحقق إنجازات جديدة في الصناعات الدفاعية، ونمضي قُدمًا؟"، مشددًا على أن الجزء المعادي لروسيا من "الغرب الجماعي" يشنّ مواجهة ضد بلاده لكن موسكو تواصل المضي قدمًا وتحقق النجاحات.

كما شدد الرئيس الروسي على أهمية التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وأحوالهم، موضحًا أن "التفاعل مع الناس والاستماع إلى آرائهم أمر في غاية الأهمية لأي مستوى من مستويات السلطة وللبلاد بأسرها"، وأن "توجيهات الرئيس، ليست مجرد كلام، بل هي نابعة من التواصل مع المواطنين، ونتاج اتصال حقيقي مع الشعب".

وقال: "على حد علمي، أنتم تشرفون حاليًا على 552 توجيهًا رئاسيًا، وهذا ليس مجرد كلام، فمن أين تأتي هذه التوجيهات من الرئيس - رئيس الدولة؟ إنها تعبير مباشر عن التواصل مع الشعب، من الواضح أن الاستعدادات جارية، ومن الواضح أن فرقًا كاملة تعمل، ولكن بغضّ النظر عن ذلك، فهو اتصال حقيقي مع الشعب".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت اليوم الاثنين، أنّ قواتها واصلت خلال الليل استهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية.

وأوضحت الوزارة أنّ الضربات استهدفت مرافق البنية التحتية للموانئ في مدينة تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.

الكلمات المفتاحية
روسيا فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا
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