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إيران

عراقجي لترامب: رسوم جمركية بنسبة 20% بطبيعة الحال هي مرتفعة جدًا وسنكون منصفين
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إيران

عراقجي لترامب: رسوم جمركية بنسبة 20% بطبيعة الحال هي مرتفعة جدًا وسنكون منصفين

2026-07-13 22:24
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علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز قبالة إيران، بنسبة 20 في المئة من قيمة حمولتها.

وقال عراقجي في تعليقه: "الرئيس الأميركي محق تمامًا، ينبغي لمن يوفّر المرور الآمن والمضمون للسفن التجارية عبر مضيق هرمز أن يحصل على مقابل نظير هذه الخدمة".

أضاف عراقجي في تعليقه على ترامب: "لقد كانت إيران دائمًا حارس مضيق هرمز، وستظل كذلك إلى الأبد".

وتابع وزير الخارجية الإيرانية يقول: "أما نسبة 20% فهي، بطبيعة الحال، مرتفعة جدًا. سنكون منصفين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، أن الولايات المتحدة "ستقوم بحراسة مضيق هرمز والسيطرة عليه وتفرض رسوماً مالية مقابل تأمين الممر المائي".
وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة ستُعرف من الآن فصاعدًا باسم حامي مضيق هرمز". مضيفًا بأن أميركا "بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، ستتقاضى تعويضًا بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، بهدف تغطية كل التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذه المنطقة المضطربة من العالم" على حد زعمه.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز دونالد ترامب عباس عراقجي
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