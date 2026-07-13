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إيران

حرس الثورة: نواصل ممارسة سيادتنا على مضيق هرمز بقوة وعزيمة
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إيران

حرس الثورة: نواصل ممارسة سيادتنا على مضيق هرمز بقوة وعزيمة

2026-07-13 22:34
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أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسن محبي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تواصل فرض سيادتها وإدارتها على مضيق هرمز بقوة وعزيمة".

وكتب العميد محبي على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2026 يقول: "إن تدخل أميركا في مضيق هرمز يعرّض أمن إمدادات النفط والغاز في العالم لخطر جسيم، وعليها أن تتحمل المسؤولية".

وأضاف: "نواصل فرض سيادتنا وإدارتنا على مضيق هرمز بقوة وعزيمة، وسنُرغم الأجانب وحلفاءهم على الخضوع لإرادة الشعب الإيراني".

وتابع المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: "كما أجبرنا القادة الأميركيين على التراجع عن أهدافهم الوهمية التي سطروها في بداية عدوانهم والاكتفاء بمحاولة فتح مضيق هرمز، فإننا وفي تحركاتهم العدائية الجديدة سنُذلّهم ونُدخلهم في حالة من العجز والهوان أكثر من أي وقت مضى".
 

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الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية الولايات المتحدة
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