استشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم متأثرًا بجروحه، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، بنيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد المواطن أسامة نعيم شملخ جراء قصف "إسرائيلي" استهدف بعد ظهر اليوم دراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأصيب شاب بجراح خطيرة بنيران الاحتلال بعد ظهر اليوم على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف قوات الاحتلال مساء اليوم استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن طارق حميد قشطة متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

إلى ذلك أفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن في قصف من مسيرة للعدو "الإسرائيلي" استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع، في حين أطلقت طائرات مُسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات غير محددة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة بالقذائف الثقيلة، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1109 شهداء، إضافة إلى 3578 مصابًا، إلى جانب تسجيل 800 حالة انتشال لجثامين من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,232 شهيدًا و173,686 إصابة.



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