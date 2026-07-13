بلغت خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة نحو 3.49 مليار دولار، جراء الدمار واسع النطاق الذي خلّفته حرب الإبادة الصهيونية، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الإنتاجية الزراعية وتضرر أكثر من 85% من مكونات القطاع.

وأفادت وزارة الزراعة الفلسطينية في بيان لها الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، بأن "إجمالي خسائر القطاع الزراعي قُدّر بنحو 3.49 مليار دولار أميركي، توزعت بين 1.90 مليار دولار أضرارًا مباشرة، و1.59 مليار دولار أضرارًا غير مباشرة".

وأوضحت الوزارة أن "قطاع الإنتاج النباتي تعرض لتراجع حاد في إنتاج المحاصيل، الأمر الذي انعكس على القدرة على توفير الغذاء المحلي، بعد تضرر نحو 158,909 دونمات من أصل 182,247 دونمًا، بنسبة ضرر إجمالية بلغت 87.1%".

وأكدت الوزارة أن "الحرب تسببت بانهيار شبه كامل في منظومة الري الزراعي، بعد خروج نحو 8,700 بئر مياه زراعي عن الخدمة بالكامل، إلى جانب تضرر 3,828 بركة مياه زراعية، وتدمير 1,371 كيلومترًا من خطوط نقل المياه الزراعية"، ولفتت الى أن "قطاع الإنتاج الحيواني سجل نسبة ضرر بلغت 90.3%، شملت تضرر أكثر من 5,450 مزرعة مجترات ونحو 2,300 مزرعة دواجن".

وأضافت الوزارة أن "الحرب أسفرت عن نفوق 69 ألف رأس من الحيوانات المجترة و2.79 مليون طائر، فضلًا عن تضرر 28,400 خلية نحل"، وأشارت إلى أن "قطاع الثروة السمكية لم يكن بمنأى عن آثار العدوان، إذ تضررت 1,674 وسيلة صيد بحرية، و7 مزارع للاستزراع السمكي، ونحو 450 بركة ثنائية الاستخدام، إضافة إلى تدمير المفرخ السمكي الوحيد في القطاع".

ولفتت الوزارة إلى أن "الأضرار امتدت إلى البنية التحتية الزراعية، وشملت 93 مشتلًا زراعيًا، و18 فقاسة، و134 ثلاجة تخزين زراعي تعرضت للتدمير بشكل شبه كلي"، وتابعت "كما طالت الأضرار المراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب ومعالجة المياه، إلى جانب الدمار الجسيم الذي لحق بمرافق وموانئ الصيادين والبنية الخدمية المرتبطة بها".

وشددت على أن "هذا الدمار غير المسبوق أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الإنتاج الزراعي، وتراجع حاد في مستوى الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة".

ونبهت الوزارة إلى أن "آلاف الأسر فقدت مصادر دخلها نتيجة تدمير الأنشطة الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع الاعتماد على المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية"، ودعت مؤسسات المجتمع الدولي، والوكالات الأممية، والجهات المانحة إلى "التحرك العاجل لدعم إنعاش وتعافي القطاع الزراعي، وإعادة تأهيل بنيته التحتية، وتمكين المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من استئناف الإنتاج".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أعلن في وقت سابق أن الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من ألف يوم تسببت في خسائر أولية مباشرة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، توزعت بواقع 34 مليار دولار في القطاع الإسكاني، و6 مليارات دولار في القطاع الصحي، و6 مليارات دولار في قطاع الخدمات والبلديات، إلى جانب خسائر جسيمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

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