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وزير الخارجية العُماني: الحرب ضد إيران كشفت مدى زيف سياسة الاحتواء
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عربي ودولي

وزير الخارجية العُماني: الحرب ضد إيران كشفت مدى زيف سياسة الاحتواء

2026-07-13 23:53
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رأى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كشفت مدى زيف سياسة الاحتواء.

وقال الوزير البوسعيدي مقال لصحيفة "لوموند" يُنشر غدًا الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026: إن "⁠الحرب الأخيرة في الخليج أثبتت أن النظام الأمني الذي اعتُمد لعقود على احتواء إيران وعزلها لم يحقق الأمن والاستقرار".

وأشار البوسعيدي إلى أن الشعب العُماني و⁠⁠شعوب منطقة الخليج "تدفع اليوم ثمن حرب لم يكن ينبغي لها أن تقع".

ولفت وزير الخارجية العُماني إلى أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية مشتركة، ⁠وسلطنة عُمان بحكم إشرافها مع إيران على ضفتي هرمز تتحمل مسؤولية خاصة في العمل مع إيران والمجتمع الدولي لضمان حركة الملاحة، وإيجاد ترتيبات دائمة تمنع تجدد الأزمات".

وأكد أنه "ينبغي على ⁠الجميع أن يتعلم من أخطاء الماضي بدلًا من تكرارها".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الخليج سلطنة عمان
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