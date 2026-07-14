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لولا دا سيلفا: نرفض الهجوم الأميركي على إيران وترامب يمارس
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عربي ودولي

لولا دا سيلفا: نرفض الهجوم الأميركي على إيران وترامب يمارس "القرصنة"

2026-07-14 06:12
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أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رفضه الهجوم الأميركي على إيران، محذرًا من أن تداعيات الحرب تنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وقال لولا دا سيلفا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس "القرصنة" من خلال "فرضه" رسومًا بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز، منتقدًا السياسات الأميركية في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" استمرار اعتداءاتها على إيران لليوم الثالث على التوالي، بأمر من ترامب، كما أعلنت عودة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في انتهاك كامل لمذكرة تفاهم باكستان.

وخلال اليومين الماضيين، استهدفت الاعتداءات الأميركية، في معظمها، مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكنارك وتشابهار، إلى جانب منشآت بحرية ومينائية، وبنى تحتية مدنية، ومرافئ صيد، ومناطق قريبة من محطة بوشهر النووية، من دون إصابة المحطة نفسها.
 

الكلمات المفتاحية
البرازيل لولا دا سيلفا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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