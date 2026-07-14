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إيران

حرس الثورة في إيران: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين 
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إيران

حرس الثورة في إيران: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين 

2026-07-14 06:19
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أعلن حرس الثورة الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2026)، استهداف عدد من المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين ضمن الموجة الثانية من عملية "نصر 2".

وقال الحرس، في بيانه السادس، إن مقاتلي القوة البحرية التابعة له استهدفوا، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستودعات للدعم التسليحي، ومركزاً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومبنى سكن القوات الأميركية في قاعدة الجفير، مؤكداً تدمير هذه الأهداف.

وأضاف أن العملية جاءت رداً على العدوان الأميركي، الذي استهدف محطات ساحلية وعدداً من المراكز العسكرية في المناطق الجنوبية من إيران، بعد هزيمته في مضيق هرمز.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن حرس الثورة الإيراني أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا للإصابة والتعطيل في مضيق هرمز، بعدما تجاهلتا التحذيرات الصادرة عن مركز التحكم بأمن المضيق، وعبرتا ممراً مزروعاً بالألغام.

وقال الحرس إن الناقلتين "انخدعتا بالولايات المتحدة"، بعدما أوقفتا أنظمة الملاحة الخاصة بهما وحاولتا العبور عبر مسار غير قانوني، ما عرّض حركة الملاحة للخطر.

وجاء ذلك عقب اعتداءات أميركية طالت خلال اليومين الماضيين مواقع في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، استهدفت في معظمها مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية.

الكلمات المفتاحية
البحرين حرس الثورة الاسلامية ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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