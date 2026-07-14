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عربي ودولي

ترامب يهدّد بالتحرك ضدّ كوبا
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عربي ودولي

ترامب يهدّد بالتحرك ضدّ كوبا

2026-07-14 07:55
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هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات ضد كوبا إذا تأكد "وجود طائرات مسيّرة إيرانية على أراضيها"، مشيراً إلى أن الوكالات الأميركية تحقق في التقارير المتداولة بهذا الشأن.

وقال ترامب، من المكتب البيضاوي: "إذا كان لديهم ذلك، ومن المحتمل أن يكون لديهم، فسنتعامل مع الأمر بسرعة. لن نسمح بحدوث ذلك."

ولم يؤكد ترامب وجود هذه الطائرات المسيّرة، لكنه أقر بأن الوكالات الأميركية تدرس حالياً المعلومات المتاحة.

وتابع: "قد يكونون يخفون شيئاً. نحن ننظر في الأمر الآن. قد يكون ذلك صحيحاً وقد لا يكون، لكننا سنعرف الحقيقة".

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد خرق واشنطن لـ"مذكرة التفاهم". كما أنه يأتي في ظل تشديد الولايات المتحدة حصارها على كوبا والتلويح الدائم بالتدخل العسكري.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب كوبا ايران
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