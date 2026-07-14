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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته في الجنوب.. تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار
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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته في الجنوب.. تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار

2026-07-14 08:05
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تواصل قوات العدو "الإسرائيلي" اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، عبر تنفيذ عمليات تفجير وانتهاكات جوية وقصف متواصل، حيث نفذت تفجيرات في بلدات مجدل زون وحداثا وكونين ومحيط بلدة الطيري.

وفي السياق، تعرضت بلدة بيوت السياد، فجر اليوم الثلاثاء (14 تموز/يوليو 2026)، لقصف مدفعي مُعاد.

وفجرًا أيضًا، أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، كما نفذت عمليات تفجير في الأودية الممتدة من مجدل زون حتى وادي حسن، إلى جانب تفجيرات في محيط بلدتي الطيري وكونين قرابة الساعة الواحدة والنصف ليلًا.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب العدوان الصهيوني
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