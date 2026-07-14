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منوعات

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط ومخاوف التضخم
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منوعات

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط ومخاوف التضخم

2026-07-14 08:21
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انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2026)، إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، حيث أسفرت التطورات الميدانية العسكرية في المنطقة، عقب تجدد العدوان الأميركي على إيران، إلى ارتفاع حاد في ​أسعار النفط وعزز مخاوف التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 ‌بالمئة إلى 3993.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر حوالى ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. واستقرت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب عند 4000.70 دولار.

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