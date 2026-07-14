أكد المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنّ إحياء ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام على طريق ذكر الله يُعدّ عبادة لله، مشدّدًا على أنّ التعدي على هذا الإحياء يُعدّ تعديًا على المذهب نفسه، ومؤكدًا أن ذلك مما لا يمكن للشيعة السكوت عليه أو ترك مقاومته.

وفي ما يأتي نص التدوينة:

إحياء ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام على طريق ذكر الله عبادة لله لا يسع المؤمنين من أتباعهم التخلي عنه ما بقي منهم باقٍ في الحياة.

هذا الإحياء بما فيه من دور المنابر والمواكب والبذل والدموع والشعارات المخلّدة لذكرهم وبما فيه من نشرٍ لهدى علومهم ومعارفهم الإلهيّة التي فيها هدى الحياة واستقامتها وخيرها وعاقبتها الحميدة ثابت من ثوابت الشيعة والتعدّي عليها تعد على المذهب نفسه وهو مما لا يمكن للشيعة أن يسكتوا عليه وترك مقاومته.

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