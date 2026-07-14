قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

عربي ودولي

آية الله قاسم: التعدي على إحياء ذكر أهل البيت مساس بثوابت المذهب
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

آية الله قاسم: التعدي على إحياء ذكر أهل البيت مساس بثوابت المذهب

2026-07-14 08:54
60

أكد المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنّ إحياء ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام على طريق ذكر الله يُعدّ عبادة لله، مشدّدًا على أنّ التعدي على هذا الإحياء يُعدّ تعديًا على المذهب نفسه، ومؤكدًا أن ذلك مما لا يمكن للشيعة السكوت عليه أو ترك مقاومته.

وفي ما يأتي نص التدوينة:

إحياء ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام على طريق ذكر الله عبادة لله لا يسع المؤمنين من أتباعهم التخلي عنه ما بقي منهم باقٍ في الحياة. 

هذا الإحياء بما فيه من دور المنابر والمواكب والبذل والدموع والشعارات المخلّدة لذكرهم  وبما فيه من نشرٍ لهدى علومهم ومعارفهم الإلهيّة التي فيها هدى الحياة واستقامتها وخيرها وعاقبتها الحميدة ثابت من ثوابت الشيعة والتعدّي عليها تعد على المذهب نفسه وهو مما لا يمكن للشيعة أن يسكتوا عليه وترك مقاومته.

الكلمات المفتاحية
البحرين الشيخ عيسى قاسم المسلمون الشيعة مقامات أهل البيت (ع)
إقرأ المزيد
المزيد
آية الله قاسم: التعدي على إحياء ذكر أهل البيت مساس بثوابت المذهب
آية الله قاسم: التعدي على إحياء ذكر أهل البيت مساس بثوابت المذهب
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
فشل أوروبي في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا
فشل أوروبي في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا
عربي ودولي منذ ساعة
ترامب يهدّد بالتحرك ضدّ كوبا
ترامب يهدّد بالتحرك ضدّ كوبا
عربي ودولي منذ ساعة
لولا دا سيلفا: نرفض الهجوم الأميركي على إيران وترامب يمارس
لولا دا سيلفا: نرفض الهجوم الأميركي على إيران وترامب يمارس "القرصنة"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
آية الله قاسم: التعدي على إحياء ذكر أهل البيت مساس بثوابت المذهب
آية الله قاسم: التعدي على إحياء ذكر أهل البيت مساس بثوابت المذهب
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
حرس الثورة في إيران: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين 
حرس الثورة في إيران: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين 
إيران منذ 3 ساعات
آية الله قاسم: العراقيون قدّموا إنموذجًا مهيبًا في استقبال وتشييع الإمام الخامنئي
آية الله قاسم: العراقيون قدّموا إنموذجًا مهيبًا في استقبال وتشييع الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 18 ساعة
مسيرات شعبية ومجالس تأبينية للإمام الشهيد في البحرين رغم تضييق السلطات
مسيرات شعبية ومجالس تأبينية للإمام الشهيد في البحرين رغم تضييق السلطات
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة