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إيران

إيران تُحيل مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان
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إيران

إيران تُحيل مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان

2026-07-14 10:23
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أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي تقديم مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج رسميًا.

وقال عزيزي: "تم تقديم مشروع قانون العمل الاستراتيجي من أجل الأمن والتنمية المستدامة في مضيق هرمز والخليج رسميًا إلى مجلس الشورى الإيراني".

وأشار إلى أن هذه هي "الخطوة الأولى، وستتبعها إجراءات أخرى تجعل العدو نادمًا".

وشدد على أن "مجلس الشورى الإيراني يؤكد التزامه الراسخ بالدفاع عن خطوطنا الحمر، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز".

وكان مقر خاتم الأنبياء قد أكد أن إيران لن تسمح مطلقًا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.

وأشار إلى أن "المغامرات الأميركية للتدخل في الإدارة عرّضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي".

يأتي ذلك بعدما زعم ترامب أنه كان بين بلاده وإيران اتفاق وإيران "قامت بنقضه"، قائلًا إن الولايات المتحدة "ستقوم بحراسة مضيق هرمز والسيطرة عليه".

وأضاف ترامب في تصريحاته أن الولايات المتحدة ستتولّى حراسة مضيق هرمز وتفرض رسومًا مالية، مقابل تأمين الممر المائي.

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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