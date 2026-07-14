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فلسطين

غزة.. 3 شهداء في غارات
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فلسطين

غزة.. 3 شهداء في غارات "إسرائيلية" وجيش العدو يوسّع المناطق الصفراء في حي الشجاعية

2026-07-14 10:25
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في اليوم الـ278 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثائر رمزي فياض متأثرًا بجراحٍ أُصيب بها في غارة "إسرائيلية" على نقطةٍ للشرطة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، فضلًا عن إصابة آخرين.

وأُصيب عددٌ من الفلسطينيين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

واستشهد أسامة شملخ، وأُصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأُصيب فلسطيني بجروحٍ خطيرةٍ بنيران الجيش "الإسرائيلي" على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وقصف الجيش "الإسرائيلي" مركبة على مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.

وكان المواطن طارق حميد قشطة قد استشهد متأثرًا بجروحٍ أُصيب بها برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

ووسع الجيش "الإسرائيلي" سيطرته العسكرية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن الجيش "الإسرائيلي" نقل المكعبات الصفراء نحو 200 متر باتجاه الغرب، مسيطرًا على آخر المنازل في حي الشجاعية، التي يواصل تدميرها منزلًا تلو الآخر.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1108، إضافةً إلى 3578 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 800 شهيد من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ 73231، فيما بلغ عدد المصابين 173686.

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فلسطين المحتلة غزة
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