قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي إذاعة جيش العدو: انهيار منظومة الاحتياط.. ألوية فارغة ونقص في الدبابات

إيران

الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت أميركية مهمة في الأردن بصواريخ باليستية
🎧 إستمع للمقال
إيران

الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت أميركية مهمة في الأردن بصواريخ باليستية

2026-07-14 10:56
74


 
 

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف منشآت استراتيجية ومواقع تمرکز العدو الأميركي في إحدى القواعد الجوية بالأردن بصواريخ باليستية.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان موجه إلى الشعب الأردني: "فجر اليوم، قام مجاهدو الإسلام في المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "نصر-2" تحت شعار "يا لثارات الحسين (ع)"، باستهداف منشآت استراتيجية ومواقع تمركز العدو الأميركي في قاعدة جوية تقع تحت احتلال الجيش الأميركي القاتل للأطفال على أراضيكم، والتي استخدمت لشن هجمات ضدنا؛ وذلك باستخدام صواريخ باليستية، حيث تمت معاقبة المجرمين الأميركيين على أفعالهم".

وجاء في البيان: "في اليوم الأول من هذه الاعتداءات (على الأراضي الإيرانية)، قام النظام الأميركي المستكبر باستخدام هذه القواعد نفسها لارتكاب جريمة نكراء بحق 168 تلميذًا بريئًا ومعلميهم في مدينة ميناب (جنوبي البلاد)، حيث استشهدوا على نحو تمزقت فيه أجسادهم إربًا إربًا". 

وأضاف الحرس الثوري في البیان: إنكم تدركون جيدًا أننا لا نحمل لبلدكم أي ضغينة، بل نكن لشعبكم الأبي كل مشاعر الود والمحبة؛ فأنتم من أكثر الشعوب إدراكًا لآلام الشعب الفلسطيني ومظلوميته، وعلى دراية تامة بفظائع الكيان الصهيوني الذي ارتكب مجازر أودت بحياة سبعين ألف فلسطيني، بينهم عشرون ألف طفل في غزة، بتواطؤ وتدخل أميركي مباشر.

وأضاف البيان مخاطبًا الأردنيين: "مطلبكم الجاد بإنهاء وجود قواعد المحتلین الأميركيین في المنطقة يعد مساهمة كبرى في إنقاذ الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة؛ فرفعة الأردن وعزته هي أمنيتنا".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت أميركية مهمة في الأردن بصواريخ باليستية
الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت أميركية مهمة في الأردن بصواريخ باليستية
إيران منذ ساعة
إيران تُحيل مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان
إيران تُحيل مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: مأزق الاستكبار في هرمز وباب المندب
الصحف الإيرانية: مأزق الاستكبار في هرمز وباب المندب
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة في إيران: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين 
حرس الثورة في إيران: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الجفير بالبحرين 
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت أميركية مهمة في الأردن بصواريخ باليستية
الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت أميركية مهمة في الأردن بصواريخ باليستية
إيران منذ ساعة
الرئيس برّي:
الرئيس برّي: "خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي"
لبنان منذ ساعة
إيران تُحيل مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان
إيران تُحيل مشروع قانون استراتيجي بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: مأزق الاستكبار في هرمز وباب المندب
الصحف الإيرانية: مأزق الاستكبار في هرمز وباب المندب
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة