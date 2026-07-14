







أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف منشآت استراتيجية ومواقع تمرکز العدو الأميركي في إحدى القواعد الجوية بالأردن بصواريخ باليستية.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان موجه إلى الشعب الأردني: "فجر اليوم، قام مجاهدو الإسلام في المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "نصر-2" تحت شعار "يا لثارات الحسين (ع)"، باستهداف منشآت استراتيجية ومواقع تمركز العدو الأميركي في قاعدة جوية تقع تحت احتلال الجيش الأميركي القاتل للأطفال على أراضيكم، والتي استخدمت لشن هجمات ضدنا؛ وذلك باستخدام صواريخ باليستية، حيث تمت معاقبة المجرمين الأميركيين على أفعالهم".

وجاء في البيان: "في اليوم الأول من هذه الاعتداءات (على الأراضي الإيرانية)، قام النظام الأميركي المستكبر باستخدام هذه القواعد نفسها لارتكاب جريمة نكراء بحق 168 تلميذًا بريئًا ومعلميهم في مدينة ميناب (جنوبي البلاد)، حيث استشهدوا على نحو تمزقت فيه أجسادهم إربًا إربًا".

وأضاف الحرس الثوري في البیان: إنكم تدركون جيدًا أننا لا نحمل لبلدكم أي ضغينة، بل نكن لشعبكم الأبي كل مشاعر الود والمحبة؛ فأنتم من أكثر الشعوب إدراكًا لآلام الشعب الفلسطيني ومظلوميته، وعلى دراية تامة بفظائع الكيان الصهيوني الذي ارتكب مجازر أودت بحياة سبعين ألف فلسطيني، بينهم عشرون ألف طفل في غزة، بتواطؤ وتدخل أميركي مباشر.

وأضاف البيان مخاطبًا الأردنيين: "مطلبكم الجاد بإنهاء وجود قواعد المحتلین الأميركيین في المنطقة يعد مساهمة كبرى في إنقاذ الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة؛ فرفعة الأردن وعزته هي أمنيتنا".

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