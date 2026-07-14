لفت موقع "ماكور ريشون الإسرائيلي" إلى أنّ "الإسرائيليين" يرغبون في "السلام" مع جيرانهم العرب وفق نموذج اتفاقيات "أبراهام"، لكنهم يعارضون إقامة دولة فلسطينية أو سيطرة أي دولة أخرى غير "إسرائيل" (العدو الإسرائيلي) على قطاع غزة، وذلك وفقًا لاستطلاع نشره "مجلس أميركا الآمنة".

الاستطلاع الذي أُجري بين 557 مستطلَعًا "إسرائيليًا" يهوديًا خلال الفترة من 7 إلى 10 حزيران/يونيو، بهامش خطأ يبلغ ±4%، أظهر دعمًا واسعًا للعلاقات القوية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، إذ قال 97% من المستطلعين إنها حيوية لـ"الدولة اليهودية"، فيما أجاب 78% بأن الدعم الأميركي يشكل عاملًا حاسمًا لمستقبل "إسرائيل".

الاستطلاع الذي نُشر قبيل مرور ثلاث سنوات على حرب غزة، أظهر أنه في ما يتعلق بحل "الدولتين"، عارضه 63% من المستطلعين، بينما أيده 22%.

وظلت مشاعر "الإسرائيليين" تجاه اتفاقيات "أبراهام" إيجابية للغاية، إذ أعرب 81% عن تأييدهم للاتفاقيات التاريخية التي وقعتها "إسرائيل" مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب خلال عامي 2020 و2021.

وقال 78% إنهم يؤيدون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مماثل مع المملكة العربية السعودية، وأجاب 72% بالموقف نفسه بشأن لبنان، و64% بشأن سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قال 71% إن التطبيع مع السعودية سيساعد في تسريع الاقتصاد "الإسرائيلي". ومع ذلك، قال 46% فقط إن التطبيع مع بيروت سيؤدي إلى نتيجة اقتصادية مماثلة، و36% قالوا ذلك بشأن دمشق.

كما أظهر الاستطلاع أن 41% يؤيدون أن تسيطر "إسرائيل" على غزة خلال السنوات المقبلة، بينما أيد 25% أن يسيطر على القطاع ائتلاف دولي مدعوم من الدول العربية. أما التأييد لسيطرة الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية أو فصائل فلسطينية أخرى، فلم يتجاوز 7% لكل منها.

ويُعد مجلس "أميركا الآمنة" منظمة تعليمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، وتهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي، وإبراز أهمية التحالف بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

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