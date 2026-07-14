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فلسطين

الضفة الغربية: الاحتلال يقتحم مدنًا ومخيمات ويشن حملة اعتقالات واسعة
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فلسطين

الضفة الغربية: الاحتلال يقتحم مدنًا ومخيمات ويشن حملة اعتقالات واسعة

2026-07-14 12:00
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليل أمس وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنًا وبلدات ومخيمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات، ومداهمة منازل، وإطلاق قنابل الغاز، بالتزامن مع اعتداءات نفّذها مستوطنون ضد ممتلكات فلسطينيين.

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعابة في المدينة ومخيم العروب شمالًا، بالتزامن مع إقدام مستوطنين على سرقة خزّانات مياه من غرف زراعية تعود لفلسطينيين في منطقة اللتون بالقرب من خلة الحمص جنوبي يطا.

أما في القدس المحتلة، فقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في شارع المطار قرب مخيم قلنديا شمال المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال محيط قرية مادما جنوب المدينة، مانعة بذلك طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة مرضية في بلدة بيت فوريك شرقًا بسبب إغلاق الحاجز، بالتوازي مع اقتحام المدينة من جهة "ألون موريه"، ومداهمة حي المعاجين غرب نابلس والتعدّي على بناية سكنية فيه.

وامتدت الاقتحامات إلى بيت لحم، حيث داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، وداهمت منزلًا خلال اقتحام قرية المغير شرق جنين، مع اقتحام بلدة عنزا جنوب المدينة وانتشار قوة راجلة في المنطقة.

حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين  

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين وهم: محمد نافع عبد عليات، بكر عبد الحويج عليات، عادل خالد عبد الجبار عليات، جلال محمد خليل محاميد، ومحمد محمود محاميد أبو عنان.

وفي قلقيلية، اقتحمت القوات المدينة من المدخل الشرقي، بالتزامن مع اقتحامها "خلة ياسين" ومداهمة أحد المنازل فيها.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية
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