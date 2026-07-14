أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي‌ نيا أن القوات المسلحة لن تتهاون قيد أنملة بشأن مضيق هرمز، مشددًا على أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز يتمثل في احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وخلال مشاركته في تجمع شعبي بساحة "ابن سينا" في العاصمة طهران، أشاد العميد أكرمي نيا بالحضور الملحمي للشعب الإيراني في الشوارع دفاعًا عن إيران، وخاطب الحشود قائلًا: إنكم، يا أبناء الشعب الإيراني العزيز، تواصلون منذ أكثر من أربعة أشهر حضوركم الشجاع في الساحات، وتقدمون الدعم للقوات المسلحة؛ وهو ما أسهم بشكل مباشر في إفشال كافة مخططات العدو.

وأضاف: "إن الولايات المتحدة كانت قد وافقت، بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، على الترتيبات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، لكنها سعت بمراوغة إلى إيجاد مسار بديل".

وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت بحزم في مواجهة إخلال واشنطن بالتزاماتها، وأعلنت أن أي إجراء في مضيق هرمز خارج إطار الترتيبات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم سيواجه ردًا حاسمًا من إيران.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن احترام حقوق الشعب الإيراني هو السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفًا: ليتعلم الرئيس الأميركي الفاسد احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.

وأكد العميد أكرمي نيا أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه أبدًا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأميركية، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك يتمثل في احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بين البلدين.

وقال: "ليطمئن الشعب الإيراني إلى أن القوات المسلحة، وخاصة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستقف حتى آخر نفس، ولن تتنازل قيد أنملة عن حقوق الشعب في مضيق هرمز".

الكلمات المفتاحية