وصفت صحيفة "ميرور" البريطانية تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع "الأزمة الإيرانية" كـ "القرصان في أعالي البحار"، إذ يسعى لجعل طهران -وعواصم أخرى- "تدفع ثمن حربه الخاصة".

ورأت الصحيفة أن ترامب ينتهك جميع معايير القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، بـ "إصراره على فرض رسوم بنسبة 20% على السفن الإيرانية الداخلة والخارجة من مضيق هرمز".

وأضافت الصحيفة أن الحصار الأميركي على المضيق، والذي يُتوقع أن يبدأ عند منتصف الليل، من شأنه أن يفاقم الضغوط على الشعب الإيراني الذي يعاني أساسًا من نقص الإمدادات.

ورأت الصحيفة أيضًا أن القوة والضغط المالي يشكلان الأداتين الوحيدتين "في ترسانة ترامب"، واصفةً تهديداته بـ "الطفولية التي تزيد الأمر سوءًا"، إلى جانب اعتماده على مفاوضين يفتقرون إلى الخبرة الدبلوماسية اللازمة لإدارة هذا الملف.

كذلك، رأت الصحيفة أن المكسب الإيراني الأبرز هو "إذلال الولايات المتحدة ورئيسها ترامب، وتحدي محاولته الصبيانية والعدوانية لشن حرب كلامية".

وعليه، أشارت الصحيفة إلى ما يتم تحقيقه إيرانيًا من انتصارات واضحة، إذ يثبتون أنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت صحيفة "ميرور" إن استمرار أمد تجاهل ترامب لضرورة التنازل، يزيد الوضع سوءًا، إذ قد يستمر الحال لأشهر عديدة، مع تأثيراته السلبية على الاقتصادات العالمية بفعل توترات هرمز.

وإذا استمر الأمر لسنوات طويلة، فإن ذلك سيشكل - بحسب الصحيفة - "وصمة عار بشعة على إدارة ترامب، لن تزول أبدًا، مهما حاول تبريرها".

هذا، وأعلن ترامب أمس الإثنين، إعادة فرض حصار بحري على إيران.

وبعد إعلانه، اعتدى الجيش الأميركي على إيران، لليلة الثالثة على التوالي، بعد اعتداءات أميركية سابقة خلال اليومين الماضيين، استهدفت في معظمها مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، ومنشآت بحرية ومينائية، وبنى تحتية مدنية ومرافئ صيد ومناطق قريبة من محطة بوشهر النووية، من دون إصابة المحطة نفسها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، اعتدت الولايات المتحدة الأميركية على إيران، باستهدافها 4 نقاط في بوشهر جنوب إيران.

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