أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن بيانات تتبع السفن، بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز سجلت توقفًا شبه كامل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026.

وبحسب الوكالة، فإن العدد المحدود للسفن التي تواصل العبور يشير إلى أن الوصول إلى المضيق بات مقتصرًا على سفن محددة مرتبطة إقليميًا أو حاصلة على موافقات من السلطات المعنية.

وقالت "بلومبرغ": "إن جزءًا من حركة السفن خلال الأسابيع الماضية جرى بعيدًا عن أنظمة التتبع، بعدما أقدمت بعض السفن التجارية، ولا سيما الإيرانية منها، على إيقاف أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها في ظل التوترات البحرية المتصاعدة".

ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبرى، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية والمنتجات النفطية، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملاحة البحرية والإجراءات العسكرية الأميركية في المنطقة.

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