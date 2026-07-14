جال وفد من قيادة حزب الله في البقاع على عوائل الشهداء في بلدة بريتال البقاعية مباركًا باسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين عليه السلام.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريا خلال الجولة أن "المقاومة الإسلامية في لبنان واجهت العدوان الصهيوني والأميركي بكل عزم وتضحية وشعارها هيهات منا الذلة".

وختم الدكتور ريّا مشددًا على "أن النصر آت وهذا وعد الله للمؤمنين".



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