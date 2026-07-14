قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي صادرات نفط إيران تتجاوز 80 مليون برميل في أقل من شهر

لبنان

حزب الله يبارك لعوائل شهداء بريتال وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)
لبنان

حزب الله يبارك لعوائل شهداء بريتال وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)

2026-07-14 16:08
62

جال وفد من قيادة حزب الله في البقاع على عوائل الشهداء في بلدة بريتال البقاعية مباركًا باسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين عليه السلام.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريا خلال الجولة أن "المقاومة الإسلامية في لبنان واجهت العدوان الصهيوني والأميركي بكل عزم وتضحية وشعارها هيهات منا الذلة".

 وختم الدكتور ريّا مشددًا على "أن النصر آت وهذا وعد الله للمؤمنين".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشيخ نعيم قاسم الشهداء البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله يبارك لعوائل شهداء بريتال وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)
حزب الله يبارك لعوائل شهداء بريتال وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)
لبنان منذ 54 دقيقة
احتفال للقومي في عكار: التحرير الحقيقي يصنعه المجتمع المقاوم لا اتفاقيات الذل
احتفال للقومي في عكار: التحرير الحقيقي يصنعه المجتمع المقاوم لا اتفاقيات الذل
لبنان منذ ساعتين
العلامة فضل الله: الشيعة لن يكونوا وقودًا للفتنة ولا خلاص للبنان إلا بالحوار
العلامة فضل الله: الشيعة لن يكونوا وقودًا للفتنة ولا خلاص للبنان إلا بالحوار
لبنان منذ 3 ساعات
الحاج حسن: اتفاق العار لن يمر ولن يطبق
الحاج حسن: اتفاق العار لن يمر ولن يطبق
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله يبارك لعوائل شهداء بريتال وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)
حزب الله يبارك لعوائل شهداء بريتال وسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)
لبنان منذ 54 دقيقة
احتفال للقومي في عكار: التحرير الحقيقي يصنعه المجتمع المقاوم لا اتفاقيات الذل
احتفال للقومي في عكار: التحرير الحقيقي يصنعه المجتمع المقاوم لا اتفاقيات الذل
لبنان منذ ساعتين
مقاومٌ واحد يربك تكتيكات العدو في بنت جبيل
مقاومٌ واحد يربك تكتيكات العدو في بنت جبيل
خاص العهد منذ ساعتين
إذاعة جيش العدو: انهيار منظومة الاحتياط.. ألوية فارغة ونقص في الدبابات
إذاعة جيش العدو: انهيار منظومة الاحتياط.. ألوية فارغة ونقص في الدبابات
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة