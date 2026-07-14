أفادت منصة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، بأن إيران صدّرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال 26 يومًا منذ توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران وواشنطن.

ولفتت المنصة في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026/ إلى أن قيمة هذه الصادرات تُقدّر حالياً بنحو 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن نحو 30 مليون برميل من النفط الخام الإيراني لا تزال بانتظار التصدير.

وأضافت المنصة، أنه في حال فرض أي قيود على إنتاج النفط الإيراني، فإن طهران تمتلك قدرة تخزين عائمة في المنطقة تُقدّر بنحو 60 مليون برميل، وهو ما قد يشكل حلًا مؤقتًا لإدارة الإمدادات النفطية.

وكانت تقديرات مؤسسات متخصصة في تتبع الناقلات خلال الأشهر السابقة تشير إلى أن صادرات إيران تراوحت في معظمها بين 1.6 و1.8 مليون برميل يوميًا، بينما تعادل الكميات المعلنة خلال آخر 26 يومًا متوسطاً يقارب 3.1 ملايين برميل يوميًا إذا احتُسبت الصادرات مجتمعة من النفط الخام والمنتجات النفطية، ما يشير إلى تسارع ملحوظ في وتيرة الشحنات خلال هذه الفترة.



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