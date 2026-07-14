نددت حركة حماس بالغارة الوحشية الإجرامية التي شنتها طائرات جيش الاحتلال الإرهابي ظهر اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، على نقطة للشرطة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي أدت إلى ارتقاء 7 من عناصر وضباط الشرطة المدنية، من بينهم مدير مركز شرطة جباليا محمد مروان سالم.



وأكدت الحركة في بيان، أن هذا الاعتداء هو "إمعان وحشي في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة، واستمرار لمحاولات الحكومة الفاشية الصهيونية استهداف المنظومة الأمنية المدنية في قطاع غزة".

وشددت على أن "استهداف نقطة للشرطة المدنية استُحدِثَت لضبط الأمن وسط سوق شعبي في منطقة مكتظة بالسكان الآمنين، هو جريمة حرب موصوفة، تجسّد الطبيعة الفاشية للاحتلال المجرم، وسعيه المحموم لإشاعة الفوضى والفلتان، بعد أن فشل في كل محاولاته الرامية لزعزعة التماسك الداخلي لشعبنا في القطاع".

وجددت الحركة مطالبتها الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في شرم الشيخ، والإدارة الأميركية الراعية للاتفاق، بـ"الإعلان عن موقف واضح إزاء خروقات وجرائم حكومة مجرم الحرب نتنياهو المتجددة والفاضحة للاتفاق، وإدانتها".

ودعت حركة حماس جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "التحرك الفوري والعمل على لجم الاحتلال، وإلزامه بوقف عدوانه الوحشي على شعبنا في القطاع، وتقديم كل صور الدعم والإسناد والإغاثة لشعبنا، في مواجهة وحشية الاحتلال ومشاريعه الإرهابية".

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