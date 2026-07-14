أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، العميد مجيد ابن الرضا خلال زيارته اليوم الثلاثاء 14 تمز/يوليو 2026، مجمع الصناعات الإلكترونية الإيرانية، إن "تجربة الحرب الأخيرة أثبتت أن الصناعة الدفاعية الإيرانية لم تتوقف، بل تواصل بقوة مسيرة القفزة التكنولوجية بالاعتماد على المعرفة المحلية".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الإيرانية، بأن العميد ابن الرضا تفقد خلال زارته مجمع الصناعات الإلكترونية الإيرانية، أقسامًا مختلفة من المجمع واطّلع على سير عمليات إعادة البناء والتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى أحدث المشاريع التكنولوجية في هذا المجمع.

وخلال الزيارة، أشار العميد ابن الرضا إلى تجربة الحرب المفروضة الأخيرة قائلًا: "كان العدو يتوهم أن العدوان على المراكز الدفاعية الاستراتيجية سيؤدي إلى وقف مسيرة تقدم الصناعة الدفاعية الإيرانية، إلا أن تجربة الحرب الأخيرة أثبتت أن الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تجاوزت مثل هذه التهديدات وتواصل مسيرة تطورها بكل قوة، بالاعتماد على المعرفة المحلية وقدرات النخب المحلية".

وأکد العميد ابن الرضا أن إنتاجات الصناعات الدفاعية لم تتوقف خلال الحرب حتى ليوم واحد، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس حيوية وديناميكية وصمود واستعداد الصناعة الدفاعية في البلاد للدخول في مرحلة جديدة من القفزة التكنولوجية.



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