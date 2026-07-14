كشف مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، عن أن خطة إغلاق مضيق هرمز قد صيغت قبل 15 عامًا بأمر مباشر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (قده).

وأوضح اللواء صفوي، في جزء من البرنامج التلفزيوني "اللقاء الأخير" الذي بثه الحرس الثوري الإيراني، أنه في عام 2011، استدعاه قائد الثورة الشهيد آية الله الخامنئي (قدس سره) وأمره بتقديم خطة لإغلاق مضيق هرمز. وعندما سأل عن المدة المتاحة، قال له القائد: ثلاثة أشهر، لكنه تمكن خلال شهر واحد، بالتعاون مع العميد فدائي (قائد القوات البحرية آنذاك)، والعميد حاجي زاده (قائد القوات الجوفضائية)، والعميد سلامي، من إعداد خطة شاملة تمتد من الخليج الفارسي إلى بحر عمان.

وأضاف: "هذه الخطة المكونة من 10 إلى 15 صفحة قُدمت إلى القائد، ثم أُبلغت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمرحوم الدكتور بيرزاد.

وأشار اللواء صفوي، في معرض حديثه عن التطورات الحالية في مضيق هرمز، إلى أن "ما يحدث اليوم في هذه المنطقة هو جزء من نفس الخطة التي صيغت قبل 15 عامًا، مما يدل على بعد النظر والحكمة التي يتمتع بها القائد. لقد توقع القائد قبل 14 إلى 19 عاماً أنه سيأتي يوم يُستخدم فيه سلاح قوة مضيق هرمز".

وتابع اللواء صفوي، في معرض شرحه لمسيرة تطور الحرس الثوري خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: "تغيرت الأجيال في الحرس الثوري، وتطورت المعدات، وامتدت ساحة المعركة من مواقع الدفاع المقدس إلى المياه البعيدة وأجواء المنطقة، لكن ذلك الخيط غير المرئي من الثقة والإيمان بالمسؤولية، الذي يربط قلب الحرس الثوري بقلب القائد، لم ينقطع أبدًا. وقد جُرّب هذا الربط على مر السنين وفي ميادين القتال الصعبة، وكان دائمًا سندًا للخطوات الكبيرة لهذه القوة".

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات اللواء صفوي نُشرت في مقطع من الفيلم الوثائقي "اللقاء الأخير" الذي أنتجته الوحدة المركزية الإعلامية للحرس الثوري الإسلامي.



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