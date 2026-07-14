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تشييع إمام المستضعفين
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لبنان

حزب الله شيع الشهيد محمد حسين الزين في الضاحية الجنوبية 
لبنان

حزب الله شيع الشهيد محمد حسين الزين في الضاحية الجنوبية 

2026-07-14 18:16
64
موسى الحسيني - مصور
201 مقالاً

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية عصر اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، الشهيد السعيد محمد حسين الزين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية.
واختتمت مراسم التشييع بإقامة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الزين، ومن ثم ووري في ثرى روضة جنة الزهراء في محلة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الضاحية الجنوبية الشهداء تشييع
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