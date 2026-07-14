شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية عصر اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، الشهيد السعيد محمد حسين الزين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية.

واختتمت مراسم التشييع بإقامة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الزين، ومن ثم ووري في ثرى روضة جنة الزهراء في محلة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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