واصلت أسعار النفط ارتفاعها الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، وسجلت في تعاملات بعد الظهيرة زيادة بنحو 5%، حيث صعدت عقود "برنت" الآجلة إلى 87 دولارًا وما فوق للبرميل الواحد.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل بنسبة 4.5% لتصل إلى 87.05 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهر منذ 12 حزيران/يونيو الماضي.

كذلك صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" تسليم آب/أغسطس بنسبة 3.52%، مسجلة 80.89 دولارًا للبرميل، وسط حالة من الترقب في أسواق الطاقة.

ويأتي صعود أسعار الذهب الأسود في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران وصعدت الدولتان هجماتهما في ‌مضيق هرمز الحيوي، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة.

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