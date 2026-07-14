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القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظ البيضاء
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظ البيضاء

2026-07-14 19:30
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن، مؤكدة أنها جاهزة وبالمرصاد لأي خرق لأجواء اليمن وسيادته.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع، في بيان مساء اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع "وينق لونق 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي وذلك في أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب بفضل الله".

أضاف العميد الركن سريع في بيانه: "تؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء بلدنا وسيادته، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه".

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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