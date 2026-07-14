شهدت مدينة صعدة اليمنية، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، مسيرة جماهيرية حاشدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، ودعمًا للقوات المسلحة وشكرًا لإيران على كسرها الحصار.

وأكّد بيان صادر عن المسيرة، "أن النظام السعودي المجرم قد تمادى في طغيانه وتجبُّره وإجرامه بحق الشعب اليمني المؤمن المجاهد، وعاد إلى استهداف مطار صنعاء الدولي، مهددًا حياة المرضى والعالقين والمسافرين، ومصرًا على استمرار حصار الشعب اليمني دون أيّ مبرر؛ إلا طاعة لأسياده الأمريكان والصهاينة المجرمين".

وأعلن المشاركون "النفير العام على كل المستويات لتطهير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال والعمل على كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق"، مجدّدين التفويض الكامل لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأييد والدعم الكامل لقواتنا المسلحة.

وخلال المسيرة الحاشدة، رفع المشاركون شعارات البراءة من أعداء الأمة، ورددوا هتافات التحية والتقدير للقوات المسلحة اليمنية والشكر والعرفان للجمهورية الإسلامية في إيران لكسرها الحصار الظالم على اليمن.

وأوضحت الجماهير المحتشدة، أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي يُجسّد إمعان النظام السعودي المجرم في استمرار فرض الحصار الجائر على اليمن ومحاولة فرض الوصاية على الشعب اليمني.

وطالب المشاركون القوة الصاروخية والجوية بسرعة وقوة الرد على هذا العدوان السافر، داعين الجميع إلى "الإنفاق في سبيل الله واستمرار الوقفات القبلية المسلحة والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده".

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