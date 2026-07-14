قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي إيران تكشف عن قائد قوتها البحرية... الثأر للإمام قادم

عربي ودولي

مسيرة حاشدة في صعدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

مسيرة حاشدة في صعدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة

2026-07-14 19:51
69

شهدت مدينة صعدة اليمنية، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، مسيرة جماهيرية حاشدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، ودعمًا للقوات المسلحة وشكرًا لإيران على كسرها الحصار.

وأكّد بيان صادر عن المسيرة، "أن النظام السعودي المجرم قد تمادى في طغيانه وتجبُّره وإجرامه بحق الشعب اليمني المؤمن المجاهد، وعاد إلى استهداف مطار صنعاء الدولي، مهددًا حياة المرضى والعالقين والمسافرين، ومصرًا على استمرار حصار الشعب اليمني دون أيّ مبرر؛ إلا طاعة لأسياده الأمريكان والصهاينة المجرمين".

وأعلن المشاركون "النفير العام على كل المستويات لتطهير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال والعمل على كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق"، مجدّدين التفويض الكامل لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأييد والدعم الكامل لقواتنا المسلحة.

وخلال المسيرة الحاشدة، رفع المشاركون شعارات البراءة من أعداء الأمة، ورددوا هتافات التحية والتقدير للقوات المسلحة اليمنية والشكر والعرفان للجمهورية الإسلامية في إيران لكسرها الحصار الظالم على اليمن.

وأوضحت الجماهير المحتشدة، أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي يُجسّد إمعان النظام السعودي المجرم في استمرار فرض الحصار الجائر على اليمن ومحاولة فرض الوصاية على الشعب اليمني.

وطالب المشاركون القوة الصاروخية والجوية بسرعة وقوة الرد على هذا العدوان السافر، داعين الجميع إلى "الإنفاق في سبيل الله واستمرار الوقفات القبلية المسلحة والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده".

الكلمات المفتاحية
اليمن مطار صنعاء الدولي العدوان الاميركي السعودي على اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرة حاشدة في صعدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة
مسيرة حاشدة في صعدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظ البيضاء
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظ البيضاء
عربي ودولي منذ ساعة
أسعار النفط تواصل صعودها وبرميل
أسعار النفط تواصل صعودها وبرميل "برنت" يتجاوز 87 دولارًا
عربي ودولي منذ ساعتين
الصحة العالمية: تفشي فيروس
الصحة العالمية: تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو 
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
مسيرة حاشدة في صعدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة
مسيرة حاشدة في صعدة رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظ البيضاء
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظ البيضاء
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية ترد على استهداف مطار صنعاء بضرب مطار أبها بالصواريخ الباليستية
القوات المسلحة اليمنية ترد على استهداف مطار صنعاء بضرب مطار أبها بالصواريخ الباليستية
عربي ودولي منذ 23 ساعة
الإعلام الحربي اليمني ينشر.. الرد قادم
الإعلام الحربي اليمني ينشر.. الرد قادم
خاص العهد منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة