في محاولة لصون ذاكرة الأطفال الذين قضوا جراء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، أطلقت مجموعة من المتطوعين والطلاب الجامعيين مبادرة "حبّات القلوب" التي تهدف إلى توثيق أسماء أكثر من 700 طفل شهيد، إلى جانب سيَرهم وقصصهم، وذلك خلال حفل أقيم على مسرح رسالات في منطقة بئر حسن بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتسعى المبادرة إلى إبقاء هؤلاء الأطفال حاضرِين في الذاكرة الوطنية والإنسانية، بعيدًا عن اختزالهم بالأرقام، عبر تسليط الضوء على حياتهم وأحلامهم التي أنهتها الحرب.

ناصر الدين: الأطفال الأبرياء حبات القلوب وفلذات الأكباد

وفي كلمة له خلال حفل إطلاق المبادرة، شدد وزير الصحة ركان ناصر الدين على أن كثيرين يغفلون، أن هناك أطفالًا أبرياء لهم الحق في الحياة، قائلًا إنهم "حبات القلوب، وفلذات الأكباد"، وإن الحديث عنهم يبقى صعبًا لما تمثله خسارتهم من وجع كبير.

وأشار ناصر الدين إلى أن تضحيات الشهداء كانت أساسًا في بقاء الوطن، معتبرًا أنه "لولا الشهداء لما كان هناك حكومات تتحدث وتتكلم وتصنع قرارات، ولما كان هناك وجود للبنان".

وأضاف، أنه يأمل أن يكون الجميع على قدر تطلعات الشهداء، داعيًا إلى الاتعاظ فـ"العدو الصهيوني لا يؤتمن"، مشيرًا إلى أن مشاهد غزة التي لا يمكن نسيانها دليل على ذلك.

عز الدين: أطفالنا كانوا حياة كاملة وليسوا مجرد أرقام

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين: "إننا نقف اليوم أمام جرح مفتوح"، مشددة على أن قضية الأطفال الشهداء تستوجب مسؤولية وطنية وأخلاقية.

وتساءلت عز الدين عن المبررات التي تسمح بالتعاطي مع قضية بهذا الحجم، وبالسماح بذهاب دماء الأطفال هدرًا، مشددة على أن الصمت الدولي عن جرائم العدو لا يعني إلا السماح بتكرارها.

وأكدت أنها، بصفتها رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية، تعتبر قضية الأطفال الشهداء في مقدمة الأولويات، وقالت: إن "أطفالنا كانوا حياة كاملة، وليسوا مجرد أرقام".

وشددت أيضًا على الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء وتحمل المسؤولية من أجل منع ضياع دماء الأطفال، لافتةً إلى أن هذا الموقف يشمل القوى الوطنية كافة.

جرادة: قاتل الأطفال يجب أن يحاسب

بدوره، أكد النائب إلياس جرادة أن من قتل الأطفال يجب أن يحاسب، معتبرًا أن ما يجري هو "صراع بين الخير والشر".

وشدد جرادة على أن قضية الأطفال الشهداء لا يمكن التعامل معها بحياد، مؤكدًا أن المسؤولية تفرض الدفاع عن حقهم في العدالة والإنصاف.

مطر: الكرامة الإنسانية ترفض اختزال الشهداء بالأرقام

أما الباحث المتخصص في العلاقات الدولية ومؤسس المبادرة الدكتور حسام مطر، فأكد أن الكرامة الإنسانية ترفض أن يتحول الضحايا إلى مجرد أرقام، مشددًا على أن واجب المجتمع هو تكريم الشهداء وحفظ ذكراهم.

وأشار مطر إلى أن قتل الأطفال لم يكن أمرًا عابرًا، مبيِّنًا أن "إسرائيل" قتلت الأطفال بشكل متعمد، ودعا إلى استمرار توثيق قصصهم باعتبارها جزءًا من الذاكرة الإنسانية والوطنية.

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