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إيران

إقامة مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد في مصلّى الإمام الخميني (قده) في طهران
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إيران

إقامة مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد في مصلّى الإمام الخميني (قده) في طهران

2026-07-14 21:30
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أقيمت مراسم إحياء ذكرى آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض) في مصلّى الإمام الخميني (قدس سره) بطهران، الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وسفراء الدول الأجنبية، إلى جانب حشود من مختلف شرائح الشعب الإيراني.

وشارك في هذه المراسم كل من رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، وأبناء القائد الشهيد، وحشد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وسفراء أجانب، وعلماء دين، ووزراء ونواب، فضلًا عن حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني.

واستهلت هذه المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسط حضور واسع من مختلف فئات المجتمع، وعائلات الشهداء، والمضحين، والشباب.

ورفع المشاركون في هذه المراسم أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصور القائد الشهيد، ولافتات كتب عليها: "كلّنا نطالب بالثأر لدم الشهيد"، و"مسيرة الشهيد مستمرة"، و"الثأر لدماء الشهداء حتمي".

وأكد المشاركون صمود الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء، ومواصلة مسيرة العزة والمقاومة والثورة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي محمد باقر قاليباف بزشكيان
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