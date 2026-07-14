واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف والقصف وإطلاق النار نفذتها على فترات مختلفة اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026 في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء 13 شهيدًا جراء الاعتداءات الصهيونية، أحدهم متأثرًا بإصابته، وأصيب آخرون، بقصف جوي ومدفعي "إسرائيلي" في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء الشاب بلال أبو موسى "سائق شاحنة مساعدات" في عملية إعدام برصاص الاحتلال في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي أحدث الاعتداءات، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد الشيخ عجلين، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد 7 مواطنين، بينهم سيدة، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف محيط مدرسة شادية بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف نقطة للشرطة غرب مخيم جباليا.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد الطفل معتز أبو شعر بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بإصابة عدد من المواطنين أحدهم حالته حرجة جراء استهداف اليوم من طائرة مسيرة للاحتلال غرب مخيم خان يونس في جنوب القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن باسم مسعد إرميلات صباح اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف "إسرائيلي" على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين.

وأصيب طفل بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما وأصيبت فتاة بجروح خطرة في الرأس برصاص الاحتلال في منطقة قيزان رشوان، جنوبي مدينة خان يونس أيضًا.

وأفاد مصدر محلي، أن طائرات مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي" من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح، شمال شرق مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف جنوب مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحليق منخفض للطيران المسيّر "الإسرائيلي" شمال المدينة.

وقصفت مدفعية غرب مدينة رفح، وأطلقت قنابل إنارة جنوب مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي اتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1109 شهداء، إضافة إلى 3578 مصابًا، إلى 800 حالة انتشال لجثامين شهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة.

واستنادًا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم الثلاثاء 73,232 شهيدًا و173,686 إصابة.

الكلمات المفتاحية