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خاص العهد

"حبات القلوب".. جهدٌ تطوعيّ جبّار لإظهار مظلومية الشهداء الأطفال

2026-07-14 22:36
52
لطيفة الحسيني - كاتب
356 مقالاً

صحافية لبنانية

في خضمّ مشهد الخذلان الرسمي الحاصل جراء التنكّر لكلّ التضحيات التي تبذل بمواجهة العدوان "الاسرائيلي" على لبنان، تولد مبادرة لافتة من حيث الشكل والمضمون. "حبات القلوب" الى الضوء بعد أشهر من الحرب، والهدف توثيق ضحايا الإجرام الصهيوني والوحشية المتمادية. 

عملٌ مدني تطوعي يظهر اليوم الى العلن، بمبادرة يترأسّها الدكتور والباحث السياسي حسام مطر بمعاونة من ناشطين لبّوا دعوته على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أكبر عدد من الشهداء الأطفال الذين ارتقوا في الحرب "الاسرائيلية" المفروضة على لبنان منذ 2024. 

تحت عنوان "نتذكّر.. نقاوم.. ننهض"، أُطلقت المبادرة وموقعها الالكتروني رسميًا اليوم في حفل في جمعية "رسالات". 

المنصّة تتضمّن أسماء وصور وقصص أكثر من 700 طفل وطفلة، في سياق مشروع يسعى إلى حفظ دمائهم أولًا باعتبارها جزءًا من الذاكرة الإنسانية والوطنية، ثمّ حثّ الدولة على توحيد كلّ الجهود المدنية والرسمية، والضغط على الحكومة للعدول عن قرار التنازل عن مقاضاة "اسرائيل" في المحافل الدولية.

 المبادرة تسعى اذًا إلى بناء أرشيف موثّق لأسماء الأطفال الذين استشهدوا خلال الحرب، من خلال جمع صورهم وسيرهم الشخصية وشهادات عائلاتهم. كذلك يفتح المشروع الباب أمام استكمال توثيق الحالات التي لم تُدرج بعد، عبر مساهمة الأهالي والناشطين والباحثين.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن المشروع لا يقتصر على التوثيق، بل يهدف أيضًا إلى دعم جهود المساءلة القانونية وحفظ الأدلة، بما يمكن أن يشكّل مرجعًا للباحثين والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، إلى جانب إبقاء قضية الضحايا حاضرة في الوعي العام.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الشهداء
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