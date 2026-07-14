أكد آية الله السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، نجل الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي (قدس الله سره) "أن الصبر لا يتنافى مع الثأر والتصدي للأشرار".

وقال في كلمة ألقاها في مراسم تأبينية لقائد الأمة الشهيد أقيمت اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026 في مصلى طهران الكبير، بمشاركة شعبية حاشدة وكبيرة: "إن الصبر بمعناه الحقيقي، يعني أن نتحمل هذه المصيبة العظيمة بطريقة نمضي بها في طريقنا بصلابة واستقامة، ونتقدّم حتى بلوغ الهدف النهائي؛ وعليه، فإن الصبر لا يتنافى البتّة مع الثأر والتصدي لأشرار العالم الذين كانوا ضالعين في هذه الجرائم الكبرى"، مشيرًا إلى أنه "في مواجهة هذه المصيبة الجسيمة، يبرز موضوع الصبر، كما أكد عليه القرآن الكريم".

وأضاف: "إننا في الأحداث الكبرى التي شهدناها الأسبوع الماضي، وفي تشييع جثمان إمام الأمة الشهيد، شاهدنا تجليًا من تجليات التوحيد، ينبغي لنا أن نُقدّره حق قدره"، لافتًا إلى أنه "في أي مجتمع، إذا كان إمام ذلك المجتمع ربانيًا، فإن الأمة التي تتبع ذلك الإمام تتصل بالعالم العلوي والسماء".

وتابع السيد مصطفى الخامنئي قائلاً: "في الأيام القليلة الماضية، تجلّى مظهر جديد من بركات الله الوفيرة، وشهد العالم أجمع عظمته، ويجب أن نُهنئ الأمة الإسلامية والشعب الإيراني الشريف بهذا التجلي التوحيدي العظيم. وعلى الجميع أن يترقبوا رؤية بركات الله التي لا تُعدّ ولا تُحصى بعد هذا، في اجوائهم الايمانية".

وفي معرض إبلاغه تقدير وشكر قائد الثورة للشعبين الإيراني والعراقي على مشاركتهما في التشييع المليوني للجثمان الطاهر للإمام الشهيد، قال آية الله السيد مصطفى الخامنئي: "عقب الكلمات التمهيدية حول هذه الهبة الجماهيرية الهائلة والفريدة من نوعها، يقع على عاتقي واجب إبلاغ رسالة الشكر والتقدير من سماحة قائد الثورة الاسلامية الى الجميع، وذلك لإقامة هذه الملحمة الكبرى".

وأضاف نجل الإمام الشهيد: "إن الشعب الإيراني العزيز، قد زيّن هذا المشهد بولائه وبصيرته الفائقة، حتى أصبح تحمّله ثقيلاً للغاية على العدو. فحضوركم المليوني في طهران وقم المقدسة ومشهد المقدسة وسائر أنحاء البلاد، كان له معنى خاص سنشهد بركاته في المستقبل بإذن الله".

وأكد قائلاً: "كما يجدر بي أن أشكر القائمين الكرام، سواء الحكومة الموقرة أو سائر الأجهزة، التي اتخذت ترتيبات واسعة في هذا الصدد، وكذلك الإخوة الأعزاء في الحرس الثوري، والتعبئة، وقوات الامن، وسائر الأجهزة".

وتابع آية الله السيد مصطفى الحسيني الخامنئي: "أتقدم بجزيل الشكر إلى الشعب العراقي العزيز، الذي خلق بوفائه وبصيرته مشهداً استثنائياً، سواء في مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، أو على الطريق بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة".

وأضاف: "أتقدم بالشكر إلى جميع هؤلاء، وإلى الحشد الشعبي العراقي العزيز وإلى الحكومة العراقية المحترمة. ونأمل من الله تعالى أن يثبّتنا جميعًا، ويمنّ علينا بالتوفيق لسلوك هذا الطريق الذي فتحه هو أمامنا، ولبلوغ الأهداف السامية والمتعالية للثورة الإسلامية".

الكلمات المفتاحية