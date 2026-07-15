أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني استهداف قواعد أميركية في المنطقة بطائراتٍ مسيّرة.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيانٍ لها فجر اليوم الأربعاء، إنّه "في المرحلة السابعة من عملية الصاعقة، وفي إطار استمرار الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة التي ينفذها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة، استُهدف، قبل ساعات، موقع تمركز مقاتلات F-18، ومبنى إيواء، ومستودعٌ كبيرٌ لمعدات الجيش الأميركي في قاعدة الأزرق بالأردن، بواسطة طائراتٍ مسيّرةٍ انقضاضية".

وأضاف البيان أنّ "جنود الشعب في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيعملون، بالتأكيد، على ترسيخ الدرس الكبير والرسالة الاستراتيجية لقائد الثورة الشهيد إلى العدو، ومفادها أنّ عصر "اضرب واهرب" قد وَلّى، وأنّ أيَّ إجراءٍ ضد أراضي هذا البلد التاريخي، ومياهه، وأجوائه، لن يمرّ من دون ردٍّ، ومن دون تحمّل كلفةٍ متناسبة".

وتابع البيان أنّ "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذ، منذ بدء نقض العهد وخرق وقف إطلاق النار من جانب أميركا، وشنّ الهجمات العنيفة ضد مناطق في إيران، حتى الآن، ستَّ مراحل من العمليات بالطائرات المسيّرة ضد قواعد ومراكز الجيش الأميركي في المنطقة"، مؤكداً أنّ هذه العمليات ستستمر حتى تحقيق النصر النهائي.

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