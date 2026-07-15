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إيران

بعد استهدافه قاعدة أميركية في الكويت.. الحرس الثوري يوجه رسالة إلى الشعب الكويتي
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إيران

بعد استهدافه قاعدة أميركية في الكويت.. الحرس الثوري يوجه رسالة إلى الشعب الكويتي

2026-07-15 08:42
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توجّه الحرس الثوري الإيراني ببيان إلى الشعب الكويتي جاء فيه: 

بسم الله قاصم الجبارين
﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾
 أيها الشعب الكويتي الشريف والكريم؛

قبل أكثر من أربعة أشهر، بدأ جيش الشيطان الأكبر الأميركي القاتل للأطفال حربًا ضدنا باستشهاد القائد الإسلامي الكبير والمرجع الديني الفريد حضرة الإمام الخامنئي، وبقتل وتمزيق أوصال 168 طفلًا وتلميذًا من مدرسة ميناب، وهي حرب ما تزال مستمرة حتى اليوم، ومنطلق كثير من الاعتداءات فيها هو قواعد قوات الاحتلال الأميركية على أرض الكويت المقدسة.

خلال استمرار لهذه الاعتداءات، استهدف المعتدون الأميركيون، في الليلة الماضية، عدة قواعد في جنوب إيران، ومن بينها، بدافع العجز والوحشية، قصفوا مستودعًا لشراء القمح من المزارعين في مدينة هويزة في محافظة خوزستان ومصنعًا للمياه المعدنية في دهلران في محافظة إيلام.

 ردًا على هذه الاعتداءات، استهدف مقاتلو القوة البرية والقوة الجوفضائية في الحرس، في الموجة السابعة من عملية نصر 2 تحت الشعار المبارك «يا رسول الله (ص)»، مركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار الدفاع الصاروخي والجوي ومجمع الدفاع الجوي باتريوت ومركز الإمداد في القاعدة العسكرية الأميركية في الكويت ومنصات إطلاق صواريخ هيمارس بهجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة، وفدمرت وسحقت.

 أنتم تعلمون جيدًا أننا ليست لنا معكم أي عداوة، فنحن نحب الشعب الكويتي الشريف والنبيل كثيرًا. لقد كانت هذه العملية ردًا على المجرمين الأميركيين، وما ننتظره منكم، أيها الشعب المسلم الكريم، هو أن تطردوا هؤلاء القتلة الأطفال المحتلين من أرضكم. إذ لا ينبغي أن تكون أرض الكويت الطاهرة تحت احتلال مجرمين قتلوا، خلال العامين الماضيين وحدهما، سبعين ألف فلسطيني، بينهم عشرون ألف طفل في غزة البطلة، وارتكبوا أيضًا فاجعة مدرسة ميناب.

 نتوقع منكم ألا تضيعوا أي فرصة لتدمير المؤسسات الأميركية المعتدية وتحرير الأراضي الإسلامية من قواعد المحتلين الأميركيين.

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

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الكويت القواعد الأميركية في الخليج الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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