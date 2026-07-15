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إيران

الحرس الثوري يوجّه رسالة إلى الشعب الأردني بعد استهداف قاعدة الأزرق الأميركية
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إيران

الحرس الثوري يوجّه رسالة إلى الشعب الأردني بعد استهداف قاعدة الأزرق الأميركية

2026-07-15 09:07
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شنّ مجاهدو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجومًا مضادًا على القاعدة الأميركية في الأزرق في الأردن، في الموجة السادسة من عملية نصر 2 تحت الشعار «يا الله، يا الله، يا الله»، وذلك في إطار عملية الرد بالمثل، فدمروا حظائر مقاتلات F-15 وF-16 وF-35، وقضوا على عدد من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية الأميركية من طراز MQ-9 الموجودة في هذه القاعدة.

 في بيان له، توجّه حرس الثورة الإسلامية إلى الشعب الأردني بالقول: "إن أرض الأردن المقدسة هي موطئ أقدام الأنبياء، وليست مكانًا للمحتلين والمجرمين الدوليين. وما تنتظره الأمة الإسلامية منكم، أيها الشعب النبيل والغيور، والذي كان أكثر من أي شعب آخر شاهدًا عيانًا على جرائم أميركا والنظام الصهيوني بحق فلسطين المظلومة، هو أن تضعوا حدًا لوجود جيش الشيطان الأكبر على أرضكم، وألا تسمحوا بأن تكون تلك الأرض المقدسة منطلقًا للهجمات العدوانية على أراضي الدول الإسلامية ووسيلة لفرض الهيمنة على الشعب الفلسطيني".

وتابع البيان: "لا تفوّتوا أي فرصة لتدمير المؤسسات الأميركية وطرد جيش الاحتلال الأميركي من الأردن".

الكلمات المفتاحية
الأردن الحرس الثوري
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