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عربي ودولي

وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني سبل تفعيل التعاون الثنائي  
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عربي ودولي

وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني سبل تفعيل التعاون الثنائي  

2026-07-15 09:53
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التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في العاصمة الأردنية عمان، وزير النقل ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، في حضور القائم بالأعمال في سفارة لبنان في المملكة الأردنية الهاشمية القنصل جويل أنطون والأمين العام لوزارة العمل الأردنية الدكتور عبد الحليم دوجان. بحث الطرفان في سبل تفعيل التعاون الثنائي، بين وزارتي العمل في لبنان والأردن، ووضع الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين، ما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف مجالات العمل، ويواكب احتياجات سوق العمل في البلدين.

كما تناول البحث آفاق التعاون، في: مجالات التدريب المهني والتقني والسلامة والصحة المهنية وبرامج التشغيل الذاتي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

هذا؛ وأكد الوزير حيدر أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي العمل، في لبنان والأردن، ما يضمن حسن تنفيذ ما اتفق عليه، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد الوزير القطامين حرص الأردن على تطوير التعاون مع لبنان، في مختلف ملفات العمل، والبناء على ما تحقق من تفاهمات في خدمة مصلحة البلدين.

كما اتفق الجانبان على استكمال الإجراءات اللازمة لتأليف اللجنة المشتركة وعقد اجتماعها الأول، في بيروت بحضور الوزيرين، تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهها حيدر إلى نظيره الأردني لزيارة لبنان، خلال المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأردن وزير العمل محمد حيدر
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