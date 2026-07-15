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"نيويورك تايمز": إيران تضع إرث ترامب على المحك

2026-07-15 10:05
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا أشارت فيه إلى التحوّل في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، قبل أن يتراجع عن ذلك في اليوم التالي.

وقالت الصحيفة إنّ هذه التقلبات تعكس مدى حالة الضياع التي يبدو أنّ ترامب يعاني منها في الحرب على إيران، مضيفةً أنّ استخدام أسلوب الارتجال لا يحقق النجاح. كما أردفت أنّ ترامب، الذي اعتمد أسلوب عرض القوة كعلامة مميزة في ولايته الثانية، وجد في إيران خصمًا لم يرضخ حتى الآن لإرادته.

وتحدثت الصحيفة، في السياق نفسه، عن نزاعٍ جيوسياسيّ لا يمكن تحقيق النصر فيه من خلال التغريدات عالية النبرة أو التلويح بفرض رسوم جمركية. كذلك أردفت أنّ ترامب لا يبدو، في الوقت الراهن، أنّ لديه استراتيجية عسكرية أو دبلوماسية واضحة.

ونقلت الصحيفة عن ولي نصر، وهو الأستاذ المعروف في جامعة جونز هوبكنز، قوله إنّ ترامب وجد في إيران بلدًا غير مستعدّ لاتباع قواعده.

وتحدثت الصحيفة عن إحباط كبير لدى ترامب، الذي حقق مراده منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث مارس ضغوطًا بنجاح على حلفاء الناتو من أجل زيادة الإنفاق العسكري، وحصل على تنازلات من شركاء تجاريين، واستولى على فنزويلا. غير أنّها نبّهت إلى أنّه ليس واضحًا ما إذا كان سيحقق مراده مع إيران.

كذلك قالت الصحيفة إنّه لم تصدر مؤشرات كثيرة تفيد بأنّ ترامب مستعدٌّ لاستئناف الحرب الشاملة. ونقلت عن الدبلوماسي الأميركي السابق آرون ميلر قوله إنّ ترامب عالق ويواجه خصمًا عنيدًا، وإنّ أهداف إيران، مثل الحفاظ على ورقة مضيق هرمز، تجعل من ترامب رهينةً.

كما نقلت الصحيفة عن ميلر أنّ إيران استهلكت وشوّهت إرث أحد الرؤساء، في إشارة إلى جيمي كارتر و"أزمة الرهائن". وأضاف أنّ إرث ترامب قد يتشوّه بسبب إيران، حيث يبدو أنّ الوقت يصبّ في مصلحة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة أنّ التقلّب في موقف ترامب بشأن الرسوم على العبور في مضيق هرمز يعكس مدى لجوئه إلى الارتجال، مضيفةً أنّ ترامب ناقض موقف إدارته عندما أعلن أنّه سيفرض رسومًا بنسبة عشرين في المئة على السفن العابرة، في حين أنّ إدارة ترامب كانت قد قالت إنّ فرض هذه الرسوم أمرٌ غير مقبول وفقًا للقانون الدولي.

كما نقلت الصحيفة عن مدير الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد، عباس ميلاني، أنّه لا يعتقد أنّ لدى ترامب استراتيجيةً واضحةً حيال إيران.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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