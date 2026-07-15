لليوم الـ279 منذ دخوله حيز التنفيذ، يواصل جيش العدو الصهيوني خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

هذا؛ وقد أعلنت مصادر، في مستشفيات قطاع غزة، استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية" استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية. كما قصفت مروحية "إسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، مركزًا للإيواء غربي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين. كما استشهد هاني الغول متأثرًا بجراح أصيب بها في غارة سابقة على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما أغار الطيران الحربي الصهيوني على شقة سكنية قرب دوار البركة وسط مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد شاب وزوجه وطفلته وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. والشهداء هم: عمر أبو قاسم (33 عامًا)، وزوجه أسماء أبو قاسم وطفلتهما حبيبة أبو قاسم (6 سنوات).

في وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف نفذته مسيّرة "إسرائيلية" استهدف مجموعة من المواطنين خلف مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الشهيدين هما علي شملخ وناصر اللوح.

هذا، وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ستة من عناصرها، بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد سالم، إلى جانب عدد من الضباط والأفراد. وبحسب شهود عيان، كانت مسيّرات "إسرائيلية" قد قصفت نقطة الشرطة بصاروخين، ثم أطلقت صاروخين إضافيين عند تجمع المواطنين في المكان. ونعت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، عناصرها، إضافة إلى المواطنة سوزان أبو هندي الأعرج.

في جنوب القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس ورفح. كذلك، استشهد بلال أبو موسى، وهو أحد عناصر تأمين المساعدات، بنيران جيش الاحتلال في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، وذلك بعد وقت قصير من استشهاد الطفل معتز أبو شعر (9 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الصدر، أطلقتها الآليات العسكرية "الإسرائيلية" المتوغلة شمال غربي مدينة رفح.

كما استشهد حسام محمد رمضان الشافعي (36 عامًا)، وأصيب آخرون، بينهم طفل وامرأة، في قصف "إسرائيلي" استهدف مخيم القادسية، في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن باسم أرميلات متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف "إسرائيلي"، استهدف مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1125، إضافة إلى 3599 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال 800 شهيد من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول 2023، قد ارتفع إلى 73,233 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,707.

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