لفت مراسل الشؤون الدبلوماسية داني زاكِن، في صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية"، إلى أنّ قضية سوريا طرحت خلال إحدى المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إذ طلب ترامب استئناف المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود مع "إسرائيل"".

بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل المحادثات، نقل ترامب المطلب السوري بانسحاب قوات الجيش "الإسرائيلي" من الأراضي السورية، لكنه لم يقدمه على أنه مطلب أميركي، إنما بصفته هدفًا ينبغي التوصل إليه في إطار المفاوضات.

ووفقًا لـــ"زاكِن"، جرى، خلال المحادثة، بحث تهيئة الشروط الأساسية لاستئناف المفاوضات بين "إسرائيل" وسوريا. إذ يرى ترامب أن الخطوات التي يُظهرها الرئيس السوري أحمد الشرع تدل على رغبة "صادقة" في حل القضايا الأمنية التي تقلق "إسرائيل".

تابع زاكِن: "أما في "إسرائيل"، فهناك قدر أكبر بكثير من الشك، على خلفية الطريقة العنيفة التي تعاملت بها قوات الشرع مع الدروز والأكراد. إضافة إلى ذلك، التقديرات تشير إلى أن الشرع لا يمتلك قدرة كافية على مواجهة "التنظيمات الإرهابية" (حركات المقاومة) التي توجّهها إيران، والتي ما تزال تنشط في سوريا وهدفها مهاجمة "إسرائيل".

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