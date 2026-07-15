كشف المراسل العسكري للقناة "12 الإسرائيلية" نيتسان شابيرا خلافًا، في الكيان الصهيوني، بشأن طلب الولايات المتحدة السماح بتمركز المزيد من طائرات التزويد بالوقود التابعة لها في مطار "بن غوريون"، في وقت دعت فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى الاستجابة للطلب الأميركي، وأن رفضه يضر بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما نقل عن مسؤول في المؤسسة الأمنية الصهيونية قوله: "شريكنا الأفضل يقول إنه يحتاج إلى مكان للبقاء فيه، فلا يجدر إدارة الظهر له"، مضيفًا: "مع كل الاحترام لعطلة الصيف، لا يجدر إدارة الظهر لهم".

بحسب التقرير، تلقّت الولايات المتحدة رسالة من الجانب "الإسرائيلي" تفيد بعدم السماح بنقل طائرات تزويد بالوقود إضافية إلى "إسرائيل"، الأمر الذي أثار استياء مسؤولين أميركيين، فوصفوا القرار بأنه "غير سليم" ويضر بالاحتياجات العملياتية.

كذلك أشار التقرير إلى أن الجيش الأميركي كان قد قرر تجميد خطة إخلاء طائرات التزويد بالوقود من مطار "بن غوريون"، مستفيدًا من الهدوء النسبي في "إسرائيل" لنقل طائرات من مواقع مختلفة، في الشرق الأوسط، إلى المطار. ولفت إلى أن الاتفاق الحالي يسمح بتمركز نحو 20 طائرة فقط، فيما قد يؤدي إبقاء الطائرات الأميركية في المطار إلى إلغاء عشرات آلاف من تذاكر السفر.

وأوضح التقرير أن الكيان الصهيوني يمتلك عددًا محدودًا من القواعد الجوية القادرة على استقبال الطائرات الأميركية العملاقة. إلا أن نشرها في قواعد سلاح الجو ينطوي على سلبيات عملياتية، ما يجعل مطار "بن غوريون" الخيار الأفضل من الناحية العسكرية.

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن "إسرائيل" "حليف عسكري قوي"، مشيدة بـ"الاستضافة الدافئة للقوات الأميركية"، وأضافت أنها ستواصل العمل مع شركائها "الإسرائيليين" لتحديد أفضل موقع لتمركز الطائرات الأميركية.

على الرغم من الطلب الأميركي، أشارت القناة إلى أن وزارة المواصلات "الإسرائيلية" ما تزال ترفض السماح بتمركز طائرات إضافية في مطار بن غوريون، التزامًا بالاتفاق الذي أقره المجلس الوزاري السياسي – الأمني (الكابينت)، والذي حدد سقفًا يبلغ نحو 20 طائرة تزويد بالوقود أميركية.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أجرى، مساء أمس، اتصالًا مع السفير الأميركي، نُقلت خلاله رسالة أميركية رأت أن الموقف "الإسرائيلي" "غير سليم"، ويضر بالاحتياجات العملياتية.

في السياق نفسه، وجّه المدير العام لسلطة المطارات "الإسرائيلية شارون كدمي رسالة عاجلة إلى المدير العام لوزارة المواصلات، حذر فيها من أن إعادة تمركز طائرات التزويد بالوقود الأميركية في مطار "بن غوريون" قد تؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر حتى نهاية شهر يوليو/تموز.

وأوضح كدمي، في رسالته، أن عدم استئناف خطة إخلاء الطائرات المتفق عليها سيؤدي، ابتداءً من 23 تموز/يوليو، إلى نقص كبير في مواقف طائرات الركاب داخل مطار "بن غوريون"، ما سيضطر سلطة المطارات إلى إصدار أوامر بإلغاء نحو عشر رحلات جوية يوميًا.

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